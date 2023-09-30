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Tek seferde 75 ton sardalya yakaladılar!

Çanakkale’de balık avı için denizde olan gırgır teknesi rekor bir sardalya avına imza attı. Bozcaada açıklarında 75 ton sardalya yakaladı.

Kuzey Ege Denizi'ne avlanmaya giden gırgır teknesi, 1 Eylül itibariyle başlayan av sezonunda rekor bir sardalya avına imza attı. Bozcaada açıklarında avlanmaya giden gırgır teknesi ağlarını denize bıraktı.

Teknesinin tayfası, denizdeki ağları heyecanla güverteye çekti. Ağların haznesindeki sardalyalar görüldüğünde ise gırgır teknesinin reisler ve tayfaları, büyük sevinç yaşadı. Haznede bulunan 75 ton sardalya, vakumlama sistemiyle güverteye alınırken, sardalyanın fazla olması sebebiyle başka bir gırgır teknesinden de yardım istendi.

Naci Karabiber, 75 ton sardalyeyi kendi gırgır teknelerine sığdıramadıklarını belirterek, kalan balıkları başka bir tekneye doldurduklarını söyledi.

Gırgır teknelerinde sardalyalar, kasalanarak, araçlara yüklenip, farklı illerdeki balık hallerine gönderildi.

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