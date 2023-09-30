Tekirdağ'da Jandarmadan kaçak göçmen operasyonu! 87 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 87 kaçak göçmen yakaladı. Olaylarda yakalanan 3 organizatör ise tutuklandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde kaçak göçmenlere geçit vermiyor. Ekiplerce icra edilen düzensiz göçmen faaliyetinde toplamda 87 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan 87 kaçak göçmen Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi. Operasyonlarda kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 3 şüpheli de yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.