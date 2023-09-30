BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
YEREL

Tekirdağ'da Jandarmadan kaçak göçmen operasyonu! 87 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 87 kaçak göçmen yakaladı. Olaylarda yakalanan 3 organizatör ise tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde kaçak göçmenlere geçit vermiyor. Ekiplerce icra edilen düzensiz göçmen faaliyetinde toplamda 87 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan 87 kaçak göçmen Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi. Operasyonlarda kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 3 şüpheli de yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Felaketten dönüldü! Araçların arasına düşen yıldırım kameralara yansıdı
Felaketten dönüldü! Araçların arasına düşen yıldırım kameralara yansıdı
Aydın'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaçamayınca polisi bıçakladı
Aydın'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaçamayınca polisi bıçakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor"
İstanbul'da Kapalıçarşı'yı su bastı!
İstanbul'da Kapalıçarşı'yı su bastı!
Hem canını hem trafiği hiçe saydı! Büyükçekmece'de motosiklet sürücüsü seyir halinde akrobatik hareketler yaptı
Hem canını hem trafiği hiçe saydı! Büyükçekmece'de motosiklet sürücüsü seyir halinde akrobatik hareketler yaptı
Şişli'de bir kadın sel sularına kapıldı! Dehşete düşüren anlar
Şişli'de bir kadın sel sularına kapıldı! Dehşete düşüren anlar
Sancaktepe'de bisikletiyle gezerken az daha boğuluyordu o anlar kamerada
Sancaktepe'de bisikletiyle gezerken az daha boğuluyordu o anlar kamerada
Beşiktaş'ta kadın yazar eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü!
Beşiktaş'ta kadın yazar eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü!
Gazeteci Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na: Batsın sizin bu koltuk sevdanız kardeşim artık bıktık 'illallah' dedik
Gazeteci Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na: Batsın sizin bu koltuk sevdanız kardeşim artık bıktık 'illallah' dedik
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şahinler çetesi çökertildi lideri dahil 42 gözaltı...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şahinler çetesi çökertildi lideri dahil 42 gözaltı...
Taksim’de denetime takılan adamdan polislere: Akıllı olun, arkamdakiler geldiği zaman...
Taksim’de denetime takılan adamdan polislere: Akıllı olun, arkamdakiler geldiği zaman...
Araç park etme kavgasında iki grup birbirine girdi! 5 kişi gözaltına alındı
Araç park etme kavgasında iki grup birbirine girdi! 5 kişi gözaltına alındı