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Sancaktepe'de bisikletiyle gezerken az daha boğuluyordu o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Sancaktepe ilçesinde dün yaşanan şiddetli yağış sonrası su taşkınları meydana geldi. Sel sularına kapılan bir kişi bisikleti ile araç altında kaldı.

Olay, Veysel Karani Mahallesi’nde dün akşam saatlerin meydana geldi. Şiddetli yağış sonrası sel sularının etkisiyle bisikleti ile sürüklenen bir kişi, park halindeki kamyonetin altına girdi.

Sokak üzerinde bisikleti ile seyir eden bir kişi bir anda sel sularına kapıldı. Şiddetli suyun sürüklediği kişi bisikleti ile kamyoneti altına sıkıştı. Boğulma tehlikesi yaşayan kişiye çevreden geçen vatandaşlar yardımına koştu O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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