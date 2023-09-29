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Esenyurt'ta düğün günü kabusa döndü! Halay başı olma kavgası kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta bir kına gecesinde halay başı olmak için kavga eden iki kişinin kavgası büyüyerek ortalığı karıştırdı. savaş alanına dönen düğün anı kameralara yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kına gecesi eğlencesi sırasında gelin ve damat tarafı arasında halay çekilirken tartışma çıktı.

Tartışmanın sebebinin ise iki tarafın da mendili alarak halay başı olmak istemeleri olduğu öğrenildi. Bir süre sonra taraflar arasında küfürleşme başlarken sinirler gerildi.

Bir anda birbirine giren gelin ve damadın akrabaları sokağa çıkarak adeta ortalığı birbirine kattı. Sokakta birbirlerine vuran taraflar eğlenceye gelen diğer kişiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan “halay başı” kavgası ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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