Ankara'da patlama oldu! 6 katlı binanın girişindeki dairede doğalgaz patladı 1 kişi öldü

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor

Başakşehir'de bir vatandaş aracı suda sürüklenmesin diye direğe bağladı

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İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor

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