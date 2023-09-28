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Kadın sürücü gaza fazla basınca olanlar oldu! Az kalsın güvenlik görevlisini öldürecekti

FATİH'te bir sürücü, park halindeki aracını çıkarmak isterken gaza fazla yüklenince arkasındaki park halindeki başka aracın üzerine çıktı. Aracı bulunduğu yerden indirmek isteyen sürücü, az kalsın bir bankanın güvenlik görevlisini eziyordu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz perşembe günü Fındıkzade Kızılelma Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sürücü, park halindeki aracının bulunduğu yerden çıkarmak için sürücü koltuğuna oturdu. Bir anda gaza yüklenen sürücü, arkasında park halinde bulunan bir başka aracın üzerine çıktı.

Aracın üzerine çıkan sürücü, o an yaşadığı panikle fren yerine gaza basmaya devam edince bu sefer kaldırımda bulunan bir ağacı devirdi. Ağaç, aracın ağırlığına dayanamayarak kırılırken, sürücünün içinde bulunduğu araç bir anlığına havada asılı kaldı.

Sürücü aracını bulunduğu yerden indirmek isterken kendisine yardım etmeye gelen banka güvenliğini eziyordu.

Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı. Banka görevlisinin kazadan kurtulduğu anlar ise kameraya yansıdı.

“Araç havada kaldı”

Yaşanan ilginç kazaya tanık olan esnaf Emrah Serbest, “Hanımefendinin birisi burada araçta duruyordu. Aracın gazına bir anda yüklenince ağacı devirdi. Ağacın kırılmasıyla birlikte araç havada kaldı. Birkaç saniye kaldıktan sonra herhalde vitesi atmasıyla veya gaza basmasıyla araba yere düştü. Park halindeki aracın üstüne çıkmasıyla güç alarak ağacı kırdı. Kadın, çok panik yaptı. O bile neye uğradığını şaşırdı. Orada bulunan güvenlik arkadaş kaçarak kendini kurtardı. Eğer kaçmasaydı yara alabilirdi. O aracın oraya çıkmasına çok şaşırdık”

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