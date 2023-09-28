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POLİTİKA

CNN Türk yayınında ünlü astrologdan yerel seçim kehaneti Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş

CNN Türk canlı yayınında yerel seçim astrolojisi ele alındı. Astrolog Nuray Sayarı, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kaybedeceğini, Ankara'da CHP'nin kazanacağını söyledi.

CNN Türk'te Fulya Öztürk’ün sunduğu Akıl Çemberi programında astrolog Nuray Sayarı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın burçları üzerinden önümüzdeki yerel seçimlerdeki sonuçlarını tahmin etti.

İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın “İkizler” burcu olduğunu belirten Sayarı şöyle tahminde bulundu:

"Ekrem İmamoğlu, İkizler burcu. Bu seçimlerde kaybediyor ve bitiyor. Siyaseti hayatı devam ediyor ama eninde sonunda CHP’den ayrılacak. 2024’te İBB Başkanı değil artık. İstanbul’u AK Parti alıyor. Mansur Yavaş, Ankara’da devam edecek. Ankara’da CHP devam ediyor."

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