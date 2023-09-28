Mekke'de saat kulesine yıldırım isabet etti korku dolu anlar görüntülendi
Kutsal şehir Mekke-i Mükerreme'deki 600 metre uzunluğundaki saat kulesine gece gök gürültüsü eşliğinde yıldırım isabet etti.
Mekke bölgesine dün gece gök gürültüsü eşliğinde yağmur yağdığı sırada Kabe'nin bulunduğu Harem-i Şerif'in yakınındaki ünlü saat kulesine isabet eden yıldırım korku yarattı.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, yıldırımın saat kulesine birçok koldan isabet ettiği yer aldı.
İçinde hoteller, alışveriş merkezlerini barındıran ve inşaatı 2010 yılında tamamlanan "Burc es-Saah" adıyla bilinen gökdelen, 600 metre yüksekliğiyle dünyanın en büyük saat kulesi olma ünvanını taşıyor.