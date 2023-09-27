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Gülşen İstiklal Marşı'nı okudu kıyafeti tartışmalara yol açtı! Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel bölümünün tanıtımı gündem oldu

Mevzular Açık Mikrofon, Cumhuriyet’in 100. yılına özel program hazırladı. Gülşen, Mevzular Açık Mikrofon’un Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan programında İstiklal Marşı’nı okudu.

Gerek sahne tarzı gerek hakkında açılan dava gerekse özel hayatıyla gündemden düşmeyen Gülşen sosyal medyayı salladı. Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğüyle yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir bölüm hazırladı.

Oğuzhan Uğur'un "Bu akşam burada Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Korkmayın çünkü bir milleti korku ile dizginlemek ihtiyaç duyulan tavizlere en geçerli bahaneleri sağlar. İşte tam da bu yüzden İstiklal Marşımız 'Korkma!' diye başlar..." diye başladığı sözü sürpriz bir isim devraldı.

Gülşen bu programda İstiklal Marşı okudu. Tüyleri diken diken eden bölümün fragmanı ise gündeme bomba gibi düştü. Gülşen'in kıyafetinden İstiklal Marşı'nı söylemesine kadar her konu sosyal medyada konuşuldu.

O anları görenler "Dinlediğim en güzel İstiklal Marşı", "Her şey tamam ama o kıyafet ne alaka", "İstiklal Marşı’nın ruhuna aykırı o kostüm ile ne yapılmaya çalışılıyor acaba?", "Gülşen’in üstüne giydiği şu kostümün İstiklal Marşı ve Cumhuriyet ile alakası nedir?", "Şahane bir an tüylerim diken diken", "Cesaretini göstermekten korkmayan bir kadının duruşu" yorumlarında bulundu.

Gülşen o anları sosyal medya hesabından 'Korkma' notuyla paylaştı.

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