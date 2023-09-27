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Tekirdağ'da zehir tavirlerine büyük operasyon! 10 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ Çorlu'da narkotik polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmada 10 adres ve 10 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 10.96 gram esrar, 2 tablet halinde 28 adeti sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 8 adet 9x19 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği kartuşu, uyuşturucu madde fişeklenmesinde kullanılan malzemeler, uyşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 8 bin 495 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili 6’sı aranan şahıslardan olmak üzere 10 şahıs yakalandı. 

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