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Hakan Fidan törende yerdeki Türk bayrağını kaldırdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen Bakanlar Toplantısı'nda yerdeki Türk bayrağını kaldırdı..

New York'ta yapılan MIKTA Dışışleri Bakanları Toplantısı'na katılan Hakan Fidan'ın bayrak hassasiyeti sosyal medyanın gündeminde. Fidan, toplantıda gazetecilere görüntü vermesi sonrasında Türk Bayrağı çıkarmasını alıp korumasına verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda gazetecilere görüntü verilmesinin ardından Fidan, yerdeki Türk Bayrağı çıkarmasını alarak korumasına verdi. Fidan’ın hareketi diğer bakanların da dikkatini çekerken, sosyal medyada takdir topladı.

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