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Selçuk Bayraktar İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti! Babası da 60 yaşında geçmiş...

İHA ve SİHA'ların mimarlarından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Baykar Yöretim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yelken yarışlarını fırsat bildi, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Selçuk Bayraktar'ın İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Babasının da 60'lı yaşlarında boğazı yüzerek geçtiğini hatırlattı.

"İstanbul Sarıyer'deyiz" diyen Selçuk Bayraktar, "Burası bizim çocukluğumuzun geçtiği yer. Rahmetli Babam Özdemir Bayraktar gençliğinde boğazı yüzerek geçermiş hatta bize hikayelerini anlatırdı." dedi. 

Bayraktar o anların videosunu, "Yaklaşık 1 saat önce yüzmeye başladık. Bu geçişi rahmetli babam Özdemir Bayraktar'a atfediyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." notuyla paylaştı. 

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