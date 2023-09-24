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Filenin sultanları Belçika galibiyetini erik dalı ile böyle kutladı

2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde oynadığı 7 maçı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika galibiyetini soyunma odasında erik dalı oynayarak kutladı.

Elemelerde B Grubu'nda mücadele eden "Filenin Sultanları", son maçında Belçika'yı 25-14, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu da “Erik dalı olmadan turnuva sonu olmaz dedik!” notuyla bir video paylaştı. Federasyonun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filenin Sultanları’nın, Milli Takım’daki diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte, soyunma odasında erik dalı oynarken görüntüleri yer aldı.

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