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Karaman'da çaldığı otomobille Konya'da yakalanan hırsız kayınbabasına seslendi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Karaman'da çaldıkları otomobille kaçarak Konya'ya giden hırsızlar Konya'da polise yakalandı. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan zanlı, adliyeye sevki sırasında "Bu kez seninkini çalacağım kayınbaba" diyerek kayınbabasına seslendi.

Hırsızlık olayı, 3 gün önce sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hazar N. (23), dini nikahlı eşi olduğunu söylediği Burcu Y. (23) ile birlikte oturdukları mahallede park halindeki 42 ENN 34 plakalı otomobili çaldı.

Yakalanmamak için çaldıkları otomobile yine çaldıkları aynı marka ve modeldeki başka bir otomobilin plakasını takan 2 şüpheli, Karaman’dan Antalya’ya gitmek için yola çıktı. Otomobilinin çalındığını erken fark eden araç sahibi, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri hemen çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) çalınan otomobilin üzerine takılan çalıntı plaka ile Konya istikametine çıkış yaparak gittiği tespit edildi. Otomobilin izini sürmeye başlayan ekipler, Konya Emniyetini de konuyla ilgili bilgilendirdi. Konya’nın Taşkent ilçesine giriş yapan otomobil, ilçe ekipleri tarafından içindeki Hazar N. ve Burcu Y. ile birlikte yakalandı.

Çaldıkları otomobille 110 kilometre kaçabildiler

Çaldıkları otomobille 110 kilometre kaçabilen ve Taşkent'e giden ekiplere teslim edilen hırsızlık zanlıları Karaman’a getirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından hırsızlık zanlıları adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hazar N., adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere dönerek, "Bu kez seninkini çalacağım kayınbaba" diye seslendi. Hazar N. çıkarıldığı mahkemece otomobil hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Burcu Y. serbest bırakıldı.

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