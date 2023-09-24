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Maltepe'de çocukların oyunu faciaya yol açtı! Torpil attıkları otomobiller alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Maltepe'de torpil patlatarak oyun oynayan çocukların oyunu yangına neden oldu. Boş arazide başlayan yangın otomobillere sıçradı. Yangın anı kameralara yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Begonya Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre sokakta oynayan çocukların boş araziye attığı torpilden dolayı başlayan yangın park halindeki iki otomobile sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin park halindeki otomobillere yaklaştığını gören çevre sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıktığı alanda incelemelerde bulundu. Yangın anı ve yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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