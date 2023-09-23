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Şişli'de park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs yakalandı! 89 suç kaydı çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz hafta park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızın 89 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Şişli’de, 18 Eylül 2023 günü N. H. isimli şahıs aracından ruhsatlı 2 adet silah, ses teknik malzemeleri ve inşaat malzemelerinin çalındığını bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheli 39 adet suç kaydı bulunan Erdinç B. (31) Şişli’de yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erdinç B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hırsızlık anı kamerada

Şahsın hırsızlık yapma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir süre aracın çevresinde dolaşan şüpheli daha sonra kamyonetin arka kapının camını zorlayarak açtığı ve içerde bulunan 2 tabanca ve elektronik cihazları bir poşete koyup hiç bir şey olmamış gibi oradan uzaklaştığı görülüyor.

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