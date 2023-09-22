Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı hemcinsini tabancayla vurdu!
Diyarbakır Ergani'de iş yeri önünde tartıştığı kadın tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın birçok yerinden yaralandı.
Ergani ilçesinde 20 Eylül’de G.K.'yi iş yerinde silahla 4 kez ateş açıp omuz, kol ve bacağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan N.U. adlı kadının polisteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Saldırıda yaralanan G.K.'nin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.