BIST 8.015
DOLAR 27,15
EURO 28,84
ALTIN 1.681,24
YEREL

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı hemcinsini tabancayla vurdu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır Ergani'de iş yeri önünde tartıştığı kadın tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın birçok yerinden yaralandı.

Ergani ilçesinde 20 Eylül’de G.K.'yi iş yerinde silahla 4 kez ateş açıp omuz, kol ve bacağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan N.U. adlı kadının polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Saldırıda yaralanan G.K.'nin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Husumetlilerin kurşun yağdıran kavgasında kurye hedef oldu! O anlar telefon kamerasına yansıdı
Husumetlilerin kurşun yağdıran kavgasında kurye hedef oldu! O anlar telefon kamerasına yansıdı
Muğla AK Parti binasına taşlı saldırı! Saldırgan güvenlik kamerasına yakalandı
Muğla AK Parti binasına taşlı saldırı! Saldırgan güvenlik kamerasına yakalandı
Ünlü anketçiden CHP'li Tuncay Özkan'a sert sözler: 'Buna inanmak için sürekli aptallık...'
Ünlü anketçiden CHP'li Tuncay Özkan'a sert sözler: 'Buna inanmak için sürekli aptallık...'
A101'de taciz skandalı! Müşterinin arkasından sinsice yaklaşıp etek altı görüntüsünü çekti
A101'de taciz skandalı! Müşterinin arkasından sinsice yaklaşıp etek altı görüntüsünü çekti
Zam isteyen iş yeri sahibi ve kiracı birbirine girdi! Dükkana astığı pankartla isyan etti
Zam isteyen iş yeri sahibi ve kiracı birbirine girdi! Dükkana astığı pankartla isyan etti
Azerbaycan'ın zaferi Ermenistan'ı karıştırdı! Milletvekili kameralar önünde yumruklandı
Azerbaycan'ın zaferi Ermenistan'ı karıştırdı! Milletvekili kameralar önünde yumruklandı
Başkent'te uyuşturucuya geçit verilmedi! 3 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
Başkent'te uyuşturucuya geçit verilmedi! 3 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
Sahnelerden mutfağa indi! Gülben Ergen mutfağında turşu tarifi verdi
Sahnelerden mutfağa indi! Gülben Ergen mutfağında turşu tarifi verdi
Kadın hakim mahkeme salonunda kucak dansı yaptırdı! O anlar kemerada
Kadın hakim mahkeme salonunda kucak dansı yaptırdı! O anlar kemerada
Bursa'da komşuların gürültü kavgasında yumruklar havada uçuştu!
Bursa'da komşuların gürültü kavgasında yumruklar havada uçuştu!
Niğde'de Necip Fazıl Kısakürek rüzgarı! Ölümünün 40. yılında Niğde'de anıldı
Niğde'de Necip Fazıl Kısakürek rüzgarı! Ölümünün 40. yılında Niğde'de anıldı
Diyarbakır'da 2 aile çatıştı 3 kişi öldü! Yerde yatanların yanına gelip ateş etti kan donduran görüntüler
Diyarbakır'da 2 aile çatıştı 3 kişi öldü! Yerde yatanların yanına gelip ateş etti kan donduran görüntüler