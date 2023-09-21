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A101'de taciz skandalı! Müşterinin arkasından sinsice yaklaşıp etek altı görüntüsünü çekti

Bursa'da A101 zincir marketin bir şubesinde market çalışanı, alışveriş yapan bir kadın müşterinin arkasından sinsice yaklaşıp etek altı görüntüsü çekti. 

Bursa'da A101 zincir marketin bir şubesinde iğrenç bir olay yaşandı. Market personeli bir adam, telefonunu çıkarıp alışveriş yapan kadın müşterinin arkasından yaklaşıp etek altı görüntüsünü çekti.

Yaşanan olay güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da büyük tepkiye yol açtı.

Güvenlik kamera görüntülerinin  ortaya çıkmasının ardından market çalışanı hakkında işlem yapılıp yapılmağı ise henüz bilinmiyor. 

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