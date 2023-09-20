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Değişik kıyafetleri ve oyunuyla görenleri neşelendirdi! Elinde teyple sokak sokak oyun havası oynadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Bolu Mudurnu'da kendine has giyim tarzı ile dikkat çeken yaşlı adam eline aldı teyp ile sokak sokak dolaşarak oyun havası oynuyor. Güler yüzüyle herkesin sevgisini kazanan adam adeta Boluluların neşe kaynağı oluyor.

Mudurnu'nun Hüsamettin Dere köyünde ikamet eden 68 yaşındaki Durmuş Demirtaş, kendine özgü kıyafeti ve eğlenceli halleriyle ilçenin neşe kaynağı oldu.

Bir elinde teyp, diğer elinde şimşir kaşığı ile Mudurnu'yu sokak sokak gezen Demirtaş, yöresel oyunlar oynayarak, vatandaşlara neşe saçıyor. İlçe merkezine gelen yerli ve yabancı vatandaşlar ise zaman zaman Demirtaş'a eşlik ederek, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Yöresel oyunlardan keyif aldığını söyleyen Durmuş Demirtaş, "Eskiden beri alışkanlığımdır. Oynamadan duramıyorum. Bolu'da da oynarım, her yerde oynarım ben. Eski kültürümüzü devam ettirmek istiyorum. Mudurnu yöresinin, Bolu'nun geleneklerini devam ettirmek istiyorum" dedi.

Çocukluk yıllarında köyde ateş yakıldığını ve müzikler eşliğinde ateşin etrafında yöresel oyunlar oynadıklarını kaydeden Demirtaş, "Köyde elektrik yokken ateş yakılırdı. Müzikler çalınırdı. Bende oyun oynamayı o zamanlar çocukken öğrendim. Vatandaşlar beni görünce neşeleniyor. Gelen misafirler bile neşelenir" diye konuştu.

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