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Sakarya'da sokak köpekleri dehşet saçtı! Köpeğin kovaladığı bisikletli yayaya çarptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Sakarya Adapazarı'nda sokak köpeğinin kovaladığı bisiklet sürücüsü yolda yürüyen yayaya çarptı. O analr güvenlik kamerasına yansıdı.

4 Eylül günü meydana gelen olayda, bisikletiyle kaldırımda ilerleyen çocuk, sahipsiz köpeğin kovalaması neticesinde panikleyerek kaçmaya başladı. Kaldırımda hızlanan çocuk, yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Selim P.'ya çarparak savruldu.

Sinyalizasyon ışıklarına çarparak yere düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Selim P. için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokak köpeğinin çocuğu kovalaması ve çocuğun yaya çarpması yer alıyor.

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