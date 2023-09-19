Fatih Portakal'dan zehir zemberek İYİ Parti çıkışı! Yanardöner siyaseti bırakın, haddinizi bilin

İYİ Parti ile Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal arasındaki kavga kızıştı. "İYİ Parti yakında CHP'ye yanaşacaktır" sözleri sonrası başlayan kavgada İYİ Parti'ten gelen tepkiler Fatih Portakal'ı çıldırttı. Portakal, İYİ Partililere "Yanardöner siyaseti bırakın, haddinizi bilin" diye çıkıştı.

İYİ Parti ile CHP arasında karşılıklı yerel seçim restleşmesi yaşanırken, Meral Akşener, 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Sözcü TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal ise, "Siz rahat olun Meral Akşener 2 gün sonra yanaşmaya başlayacak. Matematik ortada" dedi.

Banka hesabın yükseldikçe, haysiyetin...

Fatih Portakal'ın sözleri İYİ Parti kanadında tepkiye yol açtı. İYİ Parti basın danışmanı Murat İde, Portakal'a "Yaptığın yorum değil. Bildiğin hadsizlik. Banka hesabındaki rakam yükseldikçe, haysiyetin alçalıyor farkında mısın? Ayıp ediyorsun Fatih." sözleri ile yüklendi.

Dönemsel kariyer planlaması yapan hadsiz!

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise Fatih Portakal'ın sözlerinin ardından "Ekranda kamusal bir görev yerine getirdiğini unutup dönemsel kariyer planlaması yapan bu hadsiz, Meral Akşener'i, yöneticilerini, teşkilatlarını, oy veren seçmenini aşağılama cüreti göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü

Fatih Portakal, Sözcü TV ana haber bülteninde gelen eleştirilere 'yanar döner siyaset yapıyorlar" deyip saydırdı: "Yanardöner siyasetinize inanmıyorum. Oturmasaydın masaya. Neden oturdun? Bunları hatırlatınca 'hadsiz, terbiyesiz' diyorsunuz. Siz bırakın benimle uğraşmayı. Siz iktidara gelmeye uğraşın. Yanardöner siyasetinizle bırakın, bu siyasetinizle gitmeyin."

Kelimeler üzerinden oynuyorlar

İYİ Parti'den gelen 'ittifaksız seçim' çıkışlarına değinen Portakal, "Ne dedikleri belirsiz. Kelimeler üzerinden oynamaya başladılar. Kürşad Zorlu, 'İttifak başka bir şey, iş birliği başka bir şey' demiş. Bahadır Erdem ise, 'İttifaksız olmaz' diyor. Siz önce kendi içinizde bir fikir birliğine varın. Ondan sonra da ne yapacaksanız yapın. Bırakın gazeteci ile uğraşmayı. Siz iktidara gelseydiniz ne yapacaktık?" ifadesini kullandı.

Had bidirmeyin, haddinizi bilin

Eleştirilere sert tepki gösteren Portakal şunları kaydetti: "Hangi sözün hakaret olduğunu bilecek kadar yetişmiş bir insanım. Siz haddinizi bilin, had bildirmeyin."