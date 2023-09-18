BIST 7.857
DOLAR 27,01
EURO 28,84
ALTIN 1.674,02
YEREL

İstanbul'da büyük fabrika yangını! Göz gözü görmüyor

 İstanbul'da yangın paniği yaşanıyor. Silivri'de tarlada başlayan yangın, plastik üreten iki fabrikaya sıçradı. Bölgeye birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeni ile göz gözü görmüyor.

Edinilen bilgilere göre, Silivri Alipaşa Mahallesi'nde tarlada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgedeki plastik fabrikalarına sıçradı.  Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ve emniyet ekipleri yangın alanında çevre güvenliğini sağladı.

Olay yerine gelen Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, "Ali Paşa Mahallemizde plastik üreten bir fabrikamız ve hemen arkasında bir başka plastik fabrikasının çevresinde tarlada yangın çıktı. Yangın plastik deposuna sıçramış durumda. Şu anda itfaiyemiz, emniyetimiz, jandarmamız yangına müdahale ediyor. 8 ilçemizden takviye itfaiye ekipleri, elimizdeki tüm imkanlarla müdahale ediyoruz. Sevindirici tarafı herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Kısa süre içerisinde inşallah yangını söndüreceğiz" açıklamasını yaptı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Kadıköy'de bir kadın ip bikiniyle sokağa çıktı! Vatandaş tepki gösterdi işte o anlar...
İstanbul Kadıköy'de bir kadın ip bikiniyle sokağa çıktı! Vatandaş tepki gösterdi işte o anlar...
Çocuğum taciz ediliyor' diye masaj salonu bastı! Ortalığı savaş alanına çevirdi
Çocuğum taciz ediliyor' diye masaj salonu bastı! Ortalığı savaş alanına çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk arasında aile sohbeti! Eşimle ayrıyız oğlana ben bakıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk arasında aile sohbeti! Eşimle ayrıyız oğlana ben bakıyorum
Denizde dehşet! İstanbul'da Kadıköy motorunda kavga çıktı!
Denizde dehşet! İstanbul'da Kadıköy motorunda kavga çıktı!
İstanbul'da belediye aracının ayağını ezdiği kişinin 5 parmağı kesildi
İstanbul'da belediye aracının ayağını ezdiği kişinin 5 parmağı kesildi
Diyarbakır'da 4 terörist öldürüldü! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya o anları paylaştı...
Diyarbakır'da 4 terörist öldürüldü! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya o anları paylaştı...
İzmir'de orman yangını çıktı! Helikopter ve uçaklar havadan ekipler yerden müdahale ediyor
İzmir'de orman yangını çıktı! Helikopter ve uçaklar havadan ekipler yerden müdahale ediyor
Adana'da DEAŞ operasyonunda 17 şahıs yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu
Adana'da DEAŞ operasyonunda 17 şahıs yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu
'Saldırmıyor korkmayın' dediği ayılar tarafından saldırıya uğradı!
'Saldırmıyor korkmayın' dediği ayılar tarafından saldırıya uğradı!
AK Partili isim paylaştı: 'Yeniden İstanbul' adlı seçim şarkısı sosyal medyada kısa sürede yayıldı
AK Partili isim paylaştı: 'Yeniden İstanbul' adlı seçim şarkısı sosyal medyada kısa sürede yayıldı
Antalya'da 9 yaşındaki çocuk ölümden kıl payı kurtuldu!
Antalya'da 9 yaşındaki çocuk ölümden kıl payı kurtuldu!
Ambulans ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Ambulans ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!