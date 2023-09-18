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DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk arasında aile sohbeti! Eşimle ayrıyız oğlana ben bakıyorum

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk’ı kabul etti. Musk, kabule oğluyla geldi. Erdoğan ile Musk arasındaki aile sohbeti dikkatlerden kaçmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti. Musk, kabule oğluyla geldi. Erdoğan ile Musk arasındaki aile sohbeti görüşmeye damga vurdu. 

7. Tesla fabrikasını Türkiye'de kur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, basına kapalı kabulde Erdoğan, Musk'a, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni anlattı. Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı.

TEKNOFEST'e davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti.

Eşin nerede Musk?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Musk'ın oğluna futbol topu hediye etti. Erdoğan ile Musk arasında şu sohbet geçti: 

Erdoğan’dan Musk’ın oğluna: X, please
Erdoğan: Eşin nerde?
Elon Musk: Biz şuan ayrı yaşıyoruz. Onun için oğluma ben bakıyorum.

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