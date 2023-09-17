Arnavutköy'de kontrolden çıkan ticari araç ve motokurye çarpıştı!

İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan hafif ticari araç ve motokurye çarpıştı. Meydana gelen kazada motokurye yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz gün Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletli bir kurye sipariş götürmek için cadde üzerinde seyir halindeyken yine aynı cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosikletten savrularak yere düşen kurye yaralandı. Yaralanan kurye ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Görüntülere kazaya karışan motosikletlinin savrularak yere düştüğü, çevredeki vatandaşların ise yardıma koştuğu anlar yansıdı.