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İstanbul'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu! 20 kilo 'skunk' ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da jandarma ekiplerinin 4 farklı adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 20 kilogram ‘Skunk’ adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, İstanbul ili genelinde “Torbacı” olarak tabir edilen şahıslara satacağı bilgisi alındı.

Alınan bilgi çerçevesinde yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip sonucunda şahısların kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Zehir tacirlerine Jandarma engeli

Uyuşturucu maddelerden bir kısmının araçla nakil yapılacağının tespit edilmesi üzerine belirlenen adresler ile nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20 kilogram skunk, 18 kilogram metamfetamin, 3 kilogram kokain ve 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim gönderilirken, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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