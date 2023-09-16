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MEDYA

CHP'yi kurtaracak isim Muharrem İnce'dir! Canlı yayında konuştu...

Gazeteci Fuat Uğur Tv100 canlı yayınında CHP'yi kurtaracak olan tek ismin Muharrem İnce olduğunu belirterek, "Kemal kılıçdaroğlu kurultayda Muharrem İnce'yi aday göstermeli. CHP için tek kurtuluş yolu bu" dedi.

TV100 ekranlarında yayınlanan Cansu Canan Özgen’in sunuculuğunu yaptığı Özgür İfade programına konuk olan tv100.com yazarı Fuat Uğur ve Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç programda Özgür Özel’in Genel Başkanlığını açıklamasında detaylara dikkat çekti. Muharrem İnce ile alakalı açıklamalar gündemi sarstı.

Fuat Uğur programda “CHP’nin tek çıkış ve kurtuluş yolu budur” diyerek tek bir ismi işaret etti. Uğur, “Muharrem beyi gerçekten tebrik ediyorum bakın çok kavga ettik. O kadar olumsuz koşullara rağmen çıkıp adaylığını koydu. Memleket Partisi’ni kurdu. Muharrem İnce yarıştan çekiliyorum demeseydi emin olun Memleket Partisi yüzde 7 barajını geçmeye yakındı. İYİ Parti yüzde 5'e kadar gerileyecekti.” dedi.

Konuşmasına devam eden Uğur sözlerine şöyle devam etti. “Ben Muharrem İnce’nin CHP’ye bir an önce geri dönmesini temenni ediyorum. Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP ye geri çağırılmalı ve genel başkan adayı gösterilmelidir. CHP'nin tek çıkış yolu ve kurtuluşu budur."

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