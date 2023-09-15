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Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı! Kaza anı kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Bursa Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken kazada 1’i ağır 2 kişinin yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeridinde ilerlerken aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Songül G. (23), karşı yola geçerek Furkan Y. (22) idaresindeki 01 ALS 287 plakalı araca çarptı.

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Furkan Y. ve ağır yaralanan Songül G. sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anına ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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