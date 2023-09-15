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İstanbul'da zehir tacirlerine büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Özel Harekat Polislerinin zehir tacirlerine yönelik farklı adreslerde düzenlediği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde belirlenen çok sayıda adreste, 87 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Bağcılar'da bulunan dört katlı bir binanın ikinci katına baskın düzenleyen polis ekipleri, şüpheli şahısları kontrol altına aldıktan sonra daire içerisinde arama yaptı. Benzer şekilde Pendik'te de adreslere operasyon düzenlenip arama yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinin yanı sıra operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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