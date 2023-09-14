Düzce'de yaya köprüsünde intihar dehşeti! Polislerin saatler süren ikna çabası kameralara yansıdı

Düzce'de D-100 karayolundaki yaya köprüsüne çıkarak intihar girişiminde bulunan genç vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Polis ekiplerinin saatler süren ikna çabası ile genç intihardan vazgeçti.

Soğancı kavşağı mevkide bir şahsın köprüye çıkarak yola sarktığını görünler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve karayolu trafiğe kapandı.

İtfaiye ekipleri gencin atlaması ihtimaline karşı yola şişme yatak açtı. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucu genç atlamaktan vazgeçirilerek güvenli bölgeye çekildi.

Ambulansta yapılan muayenenin ardından ismi henüz öğrenilemeyen genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.