Fatih Portakal'dan İYİ Partilileri çıldırtacak sözler! İki gün sonra CHP'ye yanaşacaklar

İYİ Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde tüm illerde kendi adayını çıkarma kararı sonrası Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan İYİ Partilileri delirtecek sözler geldi. Fatih Portakal, "Siz rahat olun Meral Akşener 2 gün sonra yanaşmaya başlayacak. Matematik ortada" dedi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) 31 Mart 2023 günü yapılacak olan yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılma kararı aldı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dün akşam partisinin kararını resmen açıkladı. Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi. Zorlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına da adaş çıkaracaklarını söyledi.

Bakmayın siz Meral Akşener'e filan

İYİ Parti'nin kararını Sözcü TV Ana Haber'de değerlendiren Fatih Portakal, "CHP de İY Parti de ittifaksız seçimi kazanamayacaklarını biliyor. Matematik ortada. Bakmayın siz Meral Akşener'e filan. İki gün sonra o zaten dönüş yapacak. O şimdi pazarlık masasına eli güçlü oturmak için isimler sunuyor. CHP'yi oturtmak için isimler sunuyor." dedi.

2-3 gün sonra yanaşmaya başlayacak

"İYİ Parti, Koray Aydın'ı Ankara'dan, Ümit Özlale'yi İzmir'den, Buğra Kavuncu ya da Bilge Yılmaz'ı İstanbul'dan aday gösteririm diyor" diyen Fatih Portakal şöyle devam etti: "Siz rahat olun. Akşener 2-3 gün sonra yanaşmaya başlayacak. Çünkü yapması mümkün değil, matematik ortada. İki Parti ittifaka gitmezse büyükşehirleri almaları mümkün değil..."