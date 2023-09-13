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POLİTİKA

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'daki ilçe kongresinde fenalık geçirdi

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, partisinin Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi'nde fenalık geçirdi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Köksal, Fuar Düğün Salonu'ndaki kongrenin başlayacağı sırada CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in oturduğu masaya doğru yürüdü.

Köksal, Baltacı'ya yönelerek, "Sen beni telefonda tehdit edemezsin. Telefonda söylediklerini burada söyleyeceksin. Beni Afyon'dan AKP kazıyamadı, sen kazıyamazsın" şeklinde tepki gösterdi. Bu sırada salonda bulunanların bir bölümü "Hırsızlar dışarı" diye bağırdı.

Yaşanan gerginlik sırasında "Susmayacağım, bana telefonda seni Afyon'dan kazıyacağım diyor" ifadesini kullanan Köksal'a, başka bir grup da "Burcu dışarı" diyerek tepkisini dile getirdi.


Bu sırada Köksal, fenalık geçirdi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Köksal, partililerin yardımıyla salondan çıkarıldı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Köksal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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