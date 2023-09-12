BIST 8.146
DOLAR 26,89
EURO 28,87
ALTIN 1.659,67
YEREL

Tekirdağ'da patlayan tüp faciaya neden oldu! Hurda deposu alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ Muratlı'da gece saatlerinde yol kenarında bulunan hurda deposunda tüp patlaması sonucunda yangın çıktı. Yangın ihbarı itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, gece saatlerinde Muratlı-Büyükkarıştıran yolu üzerinde bir hurda deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tüp patlaması sebebiyle hurda deposunda yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekiplere kısa sürede bölgeye ulaştı. Depodan dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.

Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, tedbiren sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi. Kimsenin yaralanmaması sevindirdi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
"Türkiye'de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var" diyen kadın gözaltına alındı
"Türkiye'de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var" diyen kadın gözaltına alındı
Sevgilisinden çıplak fotoğraf isteyip kendisine silahla işkence ettiler! Sosyal medyada yayınladılar
Sevgilisinden çıplak fotoğraf isteyip kendisine silahla işkence ettiler! Sosyal medyada yayınladılar
Resmen cinayete teşebbüs! Trafikte kadın şiddeti Ankara'da kayda geçti: Erkek sürücüyü metrelerce sürükledi
Resmen cinayete teşebbüs! Trafikte kadın şiddeti Ankara'da kayda geçti: Erkek sürücüyü metrelerce sürükledi
Halı saha maçında 2 savcıyla tartışan uzman çavuş gözaltına alındı! Mahkemeden dikkat çeken karar
Halı saha maçında 2 savcıyla tartışan uzman çavuş gözaltına alındı! Mahkemeden dikkat çeken karar
Beyoğlu'nda rezil görüntü! Şortlarını indirip birbirlerinin fotoğrafını çektiler polis ikisini de yakaladı
Beyoğlu'nda rezil görüntü! Şortlarını indirip birbirlerinin fotoğrafını çektiler polis ikisini de yakaladı
ABD'li turistler Kapadokya'da köy hayatını deneyimliyor
ABD'li turistler Kapadokya'da köy hayatını deneyimliyor
Cehennem gibi! Hawaii'de şimdi de yanardağ faaliyete geçti!
Cehennem gibi! Hawaii'de şimdi de yanardağ faaliyete geçti!
Kuşadası'na sahilden göçmenler böyle geldi! Botla gelip şehre dağıldılar
Kuşadası'na sahilden göçmenler böyle geldi! Botla gelip şehre dağıldılar
Hafif ticari araç kadınlara ve bebek arabasına çarptı, havaya uçurdu! O anlar kameralara yansıdı
Hafif ticari araç kadınlara ve bebek arabasına çarptı, havaya uçurdu! O anlar kameralara yansıdı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sokak ortasından kadın kaçırdılar! O anlar kamerada!
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sokak ortasından kadın kaçırdılar! O anlar kamerada!
Antalya'da go-kart faciası! Eğlenmek için bindi, kafa derisinin yarısı koptu işte dehşet anları
Antalya'da go-kart faciası! Eğlenmek için bindi, kafa derisinin yarısı koptu işte dehşet anları
Fas'ta deprem anı kamerada! Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular
Fas'ta deprem anı kamerada! Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular