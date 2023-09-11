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ABD'li turistler Kapadokya'da köy hayatını deneyimliyor

Nevşehir'e düzenlenen kültür turları kapsamında köy evinde konaklayan ABD'li turistler, hasat ettikleri sebzelerle yemek hazırlıyor, bahçede çapa yapıyor ve çörek pişiriyor

Gülşehir ilçesi Karacaşar Mahallesi'nde yaşayan Emel ve Suat Binici çifti, turizm acentesi işbirliğinde ABD'li turistleri evlerinde ağırlıyor.
Ülkelerinden tur kapsamında Türkiye'ye gelen turistler, tarihi ve doğal merkezleri gezdikten sonra yöresel kıyafetler giyip köy evine konuk oluyor.
Binici ailesinin çiftlik evine gelen turistler, bahçede sebze ve meyve topluyor, topladıkları ürünlerle yemek yapıyor. Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı elde eden turistler, unutulmaz anılarla ülkelerine dönüyor.

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