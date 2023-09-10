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Diyarbakır'da kaçak alkol operasyonu! Çok sayıda alkol ele geçirildi: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin farklı adreslere düzenlediği kaçak alkol operasyonunda kaçak alkol, tabanca ve mermi ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı asayiş suçlarına karışan şüphelilerin sıklıkla gittikleri merdiven altı diye tabir edilen “bar-gece kulübü” olarak faaliyet gösteren mekanlara yönelik operasyon düzenlendi.

4 farklı adreste yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 49 adet değişik çap ve özelliklerde fişek, 66 şişe kaçak içki, 5 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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