CHP'nin 100'üncü yıl marşı ilk kez seslendirildi

CHP'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 8- 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerin ilki düzenledi. Etkinlikte, CHP’nin kuruluşunun 100'üncü yılına özel olarak bestelenen marş ilk kez seslendirildi.

CHP, kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlamak için üç gün sürecek etkinliklere başladı. Etkinliklerin ilki, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan program; sırasıyla Gençlik, İzindeyiz ve İzmir Marşlarının okunmasıyla devam etti. Sonrasında ise ünlü besteci Bujor Hoinic'in Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nden esinlenerek bestelediği ve partiye hediye edilen 100'üncü Yıl Cumhuriyet Marşı ilk kez dinletildi.

Orkestra şefi Hakan Tepeli ve koro şefi Korhan Doğan yönetimindeki gençlik korosu, Cumhuriyet marşları ve Bujor Hoinic’in CHP’nin 100. yılı için sözlerini yazıp bestelediği 100. Yıl Marşı’nı seslendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 100. Yıl Marşı’nın seslendirilmesinin ardından Tepeli, Doğan ve Hoinic’e çiçek takdiminde bulundu.