İş yerinin içinde çalışanı kovaladılar! Müşteri çift ile mağaza çalışanının kavga anı kameralara yansıdı

Isparta'da bir alışveriş mağazasına aldıkları ürünleri teslim almak için giden çift, mağaza çalışanı ile bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Isparta’da bulunan bir alışveriş merkezinin içerisinde yer alan EVKUR mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazadan alışveriş yaptığı ürünleri teslim almak için mağazaya giden H.A ve M.A çifti ile mağaza çalışanları arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anı mağazanın güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde M.A isimli müşterinin mağazaya gelmesinin ardından mağaza çalışanı bir erkek şahıs tarafından darp edildiği görüldü.

Kavganın diğer çalışanlar tarafından ayrıldığı esnada M.A.'nın eşi H.A.'nın da başka bir kadın çalışanla kavgası görüntülere yansıdı. Öte yandan çalışanlar tarafından mağazadan çıkarılan çiftin, mağaza çalışanlarından şikayetçi olduğu öğrenildi.