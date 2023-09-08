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Diyarbakır'da bombalı saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde oldu:

Bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı. Diyarbakır’da ikamet eden ve BTÖ adına KURYELİK yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda; PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah bulundu.


Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum🇹🇷


Bir nebze olsun insanlıktan nasibini almayan hainlere asla acımayacağız.

Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek

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