'Konuşalım' diyerek çağırdığı husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu!

Samsun Bafra'da bir şahıs konuşmak için çağırdığı husumetlisini 3 yerinden vurdu.

Olay, saat 00.50'de Tabakhane Mahallesi Medrese Aralığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.Ö., konuşmak için çağırdığı K.B’ye silahla ateş etti. Bacaklarına ve kalçasına isabet eden 3 kurşunla yaralanan K.B. Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonunda silahlı yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra kaçan B.Ö’yü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.