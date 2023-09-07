Sultanbeyli'de husumetlilerin kavgası boks maçını aratmadı! O anlar kameralara yansıdı

İstanbul Sultanbeyli'de husumetli olan iki grubun sokak ortasında ettiği kavgada tabureler havada uçuştu. Kavga anları kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Sultanbeyli’de meydana geldi. Husumetli oldukları iddia edilen 2 grup arasında kavga çıktı. Cadde üzerinde bir işletmenin önünde bekleyen kişiye, kimliği belirsiz şahıslar saldırdı.

Çevredeki vatandaşlarında müdahil olduğu kavgada tabureler de havalarda uçuştu. Husumetli olduğu kişi tarafından boğulan kişiyi ise bir başka bir kişinin tekmesi kurtardı. Tekme yiyen şahıs yere kapaklandı. Cadde üzerinde yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.