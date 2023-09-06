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İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmada geçmiş dönemde örgüt içerisinde askeri eğitim alan ve aktif olarak faaliyet yürüten şüphelilerin kentte olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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