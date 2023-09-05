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Müge Anlı'nın kızı Lidya yarışmada ortaya çıktı

Sunucu Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın Ramazan ayında bir yarışma programına katıldığı ortaya çıktı.

Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ'ın okul arkadaşlarıyla birlikte yarışmaya katıldığı ortaya çıktı.


Koç Üniversitesi'nde okuyan Lidya, Ramazan ayında katıldığı ve Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor programında ortaya çıktı.

21 yaşındaki Lidya 'Kunaryalar' adlı grubuyla yarışırken annesinden söz edilmemesini rica ettiği için bugüne dek haber olmamıştı.

LİDYA AKDAĞ KİMDİR
Müge Anlı ve Burhan Akdağ 1993 yılında evlendi. Çiftin, 2002 senesinde kızları Lidya doğdu. Müge Anlı'nın kızı Lidya 21 yaşında.


Müge Anlı ve Burhan Akdağ, Lidya 6 yaşındayken boşandı. İlerleyen zamanda kızları Lidya için sık sık bir araya gelen çift, bir kez daha nikah masasına oturdu. Çift ilerleyen zamanda tekrar boşandı.

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