Karısı ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti! 15 yıl önce de çocuklarının gözleri önünde ilk eşini öldürmüş

KARABÜK'te boşanma aşamasında olan eşini ve ardından kayınvalidesini öldüren zanlının 15 yıl önce 4 aylık eşini çocuklarının gözleri önünde öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetin ardından yaşanan dram ve gözyaşlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Karabük Yenimahalle’de meydana gelen olayda Özlem Küçükyılmaz ile annesi Nazife Çetinkök evlerine gittikleri sırada boşanma aşamasındaki eşi Hasan Küçükyılmaz ile karşılaştı. Sözlü saldırıda bulunan koca Küçükyılmaz yanında getirdiği av tüfeği ile eşi ve kayınvalidesine ateş etti. Kanlar içerisinde kalan anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybederken, cani koca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından Küçükyılmaz ve Çetinkök'ün cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polislerle çatışarak intihar etti

Polis ekipleri olay yerinden araçla kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin, evinin üzerinde bulunan Çamdibi Dere mevkiinde saklandığını tespit etti. Titiz yürütülen çalışma ile kıstırılan şüpheli polis ekiplerini görünce elindeki tüfekle ateş açtı. Kurşunları bitmek üzere olan zanlı yakalanacağını anlayınca çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.

15 yıl önce çocuklarının gözleri önünde...

10 Mayıs 2008'de 49 yaşındaki Nimet Küçükyılmaz 8 ay önce babasının emekli maaşını alabilmek için 34 yıllık hayat arkadaşından anlaşmalı olarak boşandı. Fakat 4 çocuk annesi 4 ay önce eşinin eski arkadaşı olan Hasan Küçükyılmaz ile evlendi. 2 gün önce Karabük'ten kaçarak Bursa'daki eski kocasının Beyazıt Mahallesi Orman Sokak üzerindeki evine sığınan Nimet Küçükyılmaz, 18 yaşındaki kızı ve 14 yaşındaki oğlu ile hasret giderirken kapı çaldı. Kapıyı açan 4 çocuk annesi kendisini götürmeye geldiğini söyleyen kocasıyla tartışmaya başladı. Buna karşı çıkıp çocuklarının yanında kalacağını söyleyen kadının red cevasına sinirlenen öfkeli koca, karısının başına 3 el ateş ederek, kayıplara karıştı. Annelerinin öldürülmesine tanık olan Şirin (18) ile Şafak Usta (14) gözyaşlarına boğuldu. Çocuklar, babaları Murat Usta sakinleştirdi. Annesinin öldürülmesini anlatan Şafak Usta, "Anneme, "gel" dedi. Annem ise gitmeyeceğini bizimle beraber kalacağını söyledi. Zorladı. Daha sonra da kafasına sıktı" dedi.

Öte yandan acı haberi alır almaz işten eve gelen Nimet Küçükyılmaz'ın eski eşi şoför Murat Usta, böyle bir dehşete anlam veremediğini belirterek, "Ben eşimle anlaşmalı olarak boşandım. Bu şahıs karıma silah zoruyla nikah yaptı. 2 ay Karabük'te kaldı. Daha sonra Bursa'ya geldi. Bu ne cesaret anlayamıyorum" dedi.

Ekip otosunda ifadesi alınan Şirin Usta ise "Keşke annemin yerine ben ölseydim. Onun varlığı yeterdi. Uzakta olsaydı da varlığını bilseydim. Bu bana yeterdi. Ben sana doyamadım annem. O benim gülümdü" diye gözyaşı döktü.

Olaydan sonra kiraladığı otomobille TIR parkına kaçan şoför Hasan Küçükyılmaz, çok geçmeden cinayet masası dedektiflerince yakalandı.