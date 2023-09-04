Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı
Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 14.32'de çıkan yangına ekiplerin 14.35'te havadan ve karadan müdahalede bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, yangına 11 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 1 helikopter, 70 personelle itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.