Ebrar Karakurt İstiklal Marşı'nı bağıra bağıra söyleyip hüngür hüngür ağladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve şampiyon oldu. Kupa töreninde İstiklal Marşı okunurken, Ebrar Karakurt'un hırsı ve gözyaşları sosyal medyaya damgasını vurdu.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı.

Filenin Sultanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki organizasyonun finalinde Sırbistan'la karşılaştı. Rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Maçın son sayısının ardından başantrenör Daniele Santarelli ve milli voleybolcular, büyük sevinç yaşadı.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Madalyaların verilmesinin ardından Paleis 12 Salonu'nda İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı'nın sonuna doğru gelindiğinde milli voleybolcu Ebrar Karakurt duygularına hakim olamadı ve gözyaşlarına boğuldu.

O anlar; sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasındaki yerini alırken, vatandaşların büyük beğenisini topladı.