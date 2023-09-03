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Kuşadası'nda 'Ne baktın' dayağı kamerada!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde gece yarısı lüks bir mekan önünde yaşanan kavgada kaydedilen görüntüler adete 'pes' dedirtti. Lüks bir mekandan çıkan iki kişi spor otosu ile mekan önünde bulunan bir kişiyi öldüresiye darp etti. Onlarca kişinin önünde yaşanan darp olayına kimsenin müdahale etmemesi ise dikkat çekti.

Olay, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece yarısı bir mekanda yanlarındaki hanımlarla eğlenen iki kişi kendileri hesap ödedikleri sırada, dışarı çıkan kadınlara bakıp laf attığı iddiasıyla lüks aracının direksiyonunda olan bir şahsı öldüresiye dövmeye başladı.

İki kişi tarafından yumruklu tokatlı saldırıya uğrayan diğer şahıs adeta mahsur kaldığı üstü açık lüks aracın direksiyonunda elini bile kaldıramazken, feci darp olayına çevredekiler de seyirci kaldı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen darp olayının ardından kimsenin kimseden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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