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Amasya'da kadın muhtar ve liselilerden taktir toplayan hareket! Canla başla çalışıp köy okulunu restore ettiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Amasya'da il merkezine en uzak köylerden olan Bayat köyünün kadın muhtarı ve lise öğrencileri eskiyen okul binasını restore etti.

Örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tadilata ihtiyaç duyulan köy okulunu boyayıp çöken çatısını tamir ederek yeni görünüme kavuşturdu. İl merkezine en uzak köylerden olan 70 kilometre mesafedeki köy okulunun yeni dönemde eğitim faaliyetinin yanı sıra Köy Yaşam Merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Çöken çatı yenilendi, duvarlar boyandı

Yaz mevsimi başında Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuran Bayat Köyü Muhtarı Meral Sağlam, eskiyen okul binasının yenilenmesini istedi. Bu sayede taşımalı sistemle başka bir köye giden öğrencilerinin köyde eğitim görmelerinin yanı sıra kadınların da binada el sanatları eğitimi alabileceklerini belirten Sağlam’ın talebi üzerine planlama yapıldı.

Daha önce gerçekleştirdikleri restorasyon çalışmalarıyla bilinen Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile temasa geçildi. İhtiyaç duyulan malzemeler alınarak şehir merkezine en uzak mesafedeki köyde çalışma başladı. Bir aydır süren hummalı çalışmayla, çöken çatı yenilenirken duvarlar da boyandı. Okulların açılacağı 11 Eylül’e kadar masa, öğrenci sıraları ve diğer malzemelerin de köye ulaştırılması hedefleniyor.

“Çocuklarımızla, kadınlarımızla eğitim yuvasına dönüştüreceğiz”

Binanın yenilenmesini sağlayan Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine ve öğrencilere teşekkür eden Meral Sağlam, “Okulumuz yıkılmış durumdaydı. Ama şimdi yenileniyor. Çocuklarımızla, kadınlarımızla okul binasını eğitim yuvasına dönüştüreceğiz” dedi.
İnşaat teknolojisi alanı öğretmeni Sabri Bulut’un öncülüğünde okulu yenileyen ‘Tamir takımı’ adlı ekipteki öğrencilerden Yusuf Muhammed ve İbrahim Kaygısız da bu ekibin parçası olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Türkmen’den okulda inceleme

Köye giderek süren tadilatla ilgili Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Niyazi Şişik’ten bilgiler alan Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, “Harabe haldeki bir ilkokul binasını çocuklarımızın, vatandaşlarımızın eğitim görebileceği dersliğe, Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürmenin keyfini yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

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