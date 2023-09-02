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Cem Küçük 'Sığınmacılar olmasa ekonomi batar' dedi! Özgür Demirtaş'tan olay cevap geldi

TÜRKİYE'deki sığınmacı sorunu tartışmaları sürerken, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Türkiye ekonomisinin sığınmacılar sayesinde ayakta durduğunu iddia edip, "Sığınmacılar olmasa ekonomi batar, işyerleri batar" dedi. Prof. Dr. Özgür Delirtaş ise "Sığınmacı olmasa batacak ekonomi, batmıştır…" karşılığı verdi.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, sığınmacıların olmaması durumunda ekonominin, iş yerlerinin batacağını savundu. Gazeteci Faruk Aksoy ve Cem Küçük, Habertürk yayınına katıldı.  Aksoy, sığınmacı meselesiyle ilgili olarak "Türkiye'nin sığınmacı sorunu tüm bu ekonomik sorunlara olumsuz tesir etti mi? Etti" dedi. 

Aksoy'un sözünü kesen Cem Küçük, "Olumlu olarak tesir etti. Onların sayesinde ekonomi ayakta. Onlar olmasa ekonomi batar. Esnaf milliyetçidir. Toplumu analiz edemiyorsun. İş yerlerini gezmiyor musun? Onlar olmasa işler batar ya. Bulamıyor adam ya! (Türk vatandaşları) Çalışmıyorlar" diye konuştu. 

Cem Küçük'ün sözlerine sinirlenen Faruk Aksoy, "Ekonomi batar mı?" diye sorup "Bunu sakın bir daha söyleme" diyerek tepki gösterdi. 

Özgür Demirtaş: O zaman ekonomi batmıştır

Cem Küçük'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını sosyal medya hesabından alıntılayan finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Sığınmacı olmasa batacak ekonomi, batmıştır…" dedi. 

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