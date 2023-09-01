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Cumhurbaşkanı Erdoğan, en sevdiği balığı açıkladı! "Şimdi bir şey söyleyeceğim, kızacaksın"

Balık sezonu açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhabir arasında geçen diyalog gülüşmelere yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Poyrazköy’de sabaha karşı 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “4,5 aylık aradan sonra yeniden açılışını yaptığımız balıkçılık sezonumuzun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Beykoz Belediyemize teşekkür ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun. Kalın sağlıcakla diyorum” dedi.

Erdogan, bir gazetecinin “Siz en çok hangi balığı seversiniz?” sorusuna “Şimdi bir şey söyleyeceğim, kızacaksın. Hamsi!” yanıtını verdi. Gülüşmelerinden ardından Erdoğan, “Kalkanı severim” dedi.

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