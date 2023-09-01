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İzmir'de yol verme kavgasında kan döküldü! Minibüs şoförü araç sürücüsünü bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İzmir Buca'da yol verme nedeniyle tartışma yaşayan minibüs şoförü ve araç sürücüsünün tartışması kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförünün araç sürücüsünü bıçakladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Buca ilçesi Yenigün Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 RGU 41 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü F.B. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Eline aldığı bıçakla araçtan inen F.B. önce hafif ticari aracın kapısını açıp sürücüye tekme attı, ardından ise bıçakla yaraladı. Yaralı araç sürücüsü Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, yaşanan korku dolu anlar ise anbean vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Minibüs trafikten men edildi, sürücü gözaltında

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, minibüs sürücüsü F.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Minibüs trafikten men edilirken, gözaltına alınan saldırganın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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