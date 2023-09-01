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Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi! İşte o anlar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımızın yaptığı istihbarat çalışması sonucu; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımız ve Van Emniyet Müdürlüğümüz sevk ve idaresinde, J-SİHA ve PİHA destekli, JÖH, PÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Ütgm. Harun Parlak operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini de paylaşımına ekledi.

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